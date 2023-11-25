مولوجي تعلن عن تأسيس الشبكة الوطنية للنوادي السينمائية

خلال إشرافها على أشغال يوم دراسي بسينيماتيك العاصمة

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، السبت، خلال إشرافها على أشغال اليوم الدراسي حول نوادي السينما الجزائرية ودورها في نشر الثقافة السينمائية بقاعة السينيماتيك، عن تأسيس شبكة وطنية للنوادي السينمائية في الجزائر التي من شأنها المساهمة في بعث حركية جديدة في الثقافة الفنية من خلال الحوار النقدي البناء الذي يمكن من نشر الثقافة السينمائية سواء لدى المهتمين بالفن السابع أو الجمهور الذي يحرص على تثقيف الذائقة فنيا ومعرفيا.

وأكدت مولوجي في كلمتها ان قطاع الثقافة والفنون يعبر من خلال بعث ثقافة النوادي السينمائية في بلادنا وتفعيل دورها في نشر الثقافة السينمائية عن إرادة الدولة الجزائرية في الارتقاء بالفن السابع إلى المستوى المأمول في عصر التسابق التكنولوجي والتطورات المتسارعة في مجالات السمعي البصري، وهو التوجيه الذي ما فتئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد ويحرص عليه قصد المضي قدما لتطوير الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، بدون إغفال التمسك بأصالتنا وهويتنا وذاكرتنا الوطنية والثقافية، حيث ذكرت صورية مولوجي بالإستراتيجية المحكمة التي وضعتها وزارة الثقافة والفنون للارتقاء بالفن السابع وبالتجارب الفنية السينمائية، وما يتعلق بها من تكوين ومرافقة ودعم، وذلك وفق المنظور الذي وضعه خبراء الصناعة السينمائية في الجزائر.

وقصد تحقيق الأهداف المحورية للنوادي السينمائية، أهابت مولوجي بكل الفاعلين في المجال السينمائي كي يسهموا في إثراء هذه التجربة ودعمها، كما دعت القائمين عليها إلى تنسيق الجهود في سبيل إنشاء الشبكة الوطنية للنوادي السينمائية التي تنتظم فيها مختلف النوادي السينمائية على المستوى الوطني وذلك بمرافقة المركز الجزائري للسينماتوغرافيا الذي سيوفر مكتبا على مستواه للأمانة التقنية لهذه الشبكة اعتبارا بأنه مؤسسة تعنى ضمن مهامها الأساسية بتشجيع المبادرات السينمائية كالأندية عبر التراب الوطني، وتنظيم العروض والتظاهرات المساهمة في ترقية ونشر الثقافة السينمائية وخدمة جمهور الفن السابع، مؤكدة ان وزارة الثقافة والفنون ستدعم وترافق هذه المبادرة أيضا من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة وتأهيلية لمنشطي النوادي بمساهمة المؤسسات المختصة تحت الوصاية قصد الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، ودفع حركية الفعل السينمائي إنتاجا وتوزيعا.

وقد شهد اليوم الدراسي حول نوادي السينما الجزائرية ودورها في نشر الثقافة السينمائية والذي احتضنه متحف السينما الجزائرية، عدة مداخلات نشطها مختصون في المجال على غرار الأستاذ احمد بجاوي الذي استعرض تجربته العريقة مع نوادي السينما، فيما تطرق الدكتور فيصل صاحبي في مداخلته إلى الثقافة السينمائية والجمهور، كما تطرق محمد الكورتي إلى تجربة نادي السينما بولاية معسكر بين سنتي 1984 و2023 بالإضافة إلى تجربة نادي السينما بولاية بجاية من 2003 إلى 2023 والتي استعرضها السيد احسن كرواش.

أما الجلسة الثانية من اليوم الدراسي حول نوادي السينما والتي سيرها مدير المركز الجزائري للسينما عادل مخالفية، فقد عرفت تقديم تجارب ومسارات بعض النوادي في الجزائر عبر تدخلات ممثلي النوادي السينمائية عبر الوطن على غرار يزيد اعراب من تيزي وزو، سليم فراحتية من سطيف، لونيس ياعو من قسنطينة، حفاف أمين من تلمسان وغيرهم، وخصصت الفترة المسائية لورشة عمل مع المختصين بالإضافة إلى عرض النسخة المرممة للفيلم الجزائري “تحيا يا ديدو” للمخرج الراحل محمد زينات على ان يختتم اليوم الدراسي بتقديم توصيات ومقترحات من طرف المشاركين.