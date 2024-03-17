مولوجي تعلن عن تأسيس جائزتين نقديتين جديدتين

خلال إشرافها على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خلال تنصيبها للجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، الأحد، بوزارة الثقافة، عن تأسيس جائزتين نقديتين بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتمثلة في جائزة رئيس الجمهورية لنوابغ الثقافة والعلوم بالإضافة إلى جائزة الدولة للفنون والآداب.

وتحتفي جائزة الدولة للفنون والآداب المستحدثة سنويا، بالمساهمين في المشهد الثقافي والفني الجزائري، ومنحهم تتويجا تقديريا، فيما تمنح جائزة رئيس الجمهورية لنوابغ الثقافة والعلوم لنوابغ العالم ممن ساهموا في الثقافة والعلوم لخدمة الإنسانية وإعلاء خطاب السلم والتوافق من خلال منتوجهم وإبداعهم في الثقافة والعلوم، حيث ستكرم الجائزة شخصيتين عالميتين في حقلي الثقافة والإنسانيات والعلوم والتكنولوجيا.

هذا وضمّت لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” التي نصبتها وزيرة الثقافة والفنون أمس، أسماء بارزة في الساحة الثقافية الجزائرية، على غرار الروائي والأكاديمي واسيني لعرج، رئيسا، إلى جانب كل من الروائي سعيد بن زرقة، الشاعر والكاتب سليمان جوادي، الشاعر والإعلامي إبراهيم صديقي، المصمم الكوريغرافي رياض بروال، المغني والموسيقي جمال لعروسي، الرسام والأكاديمي رابح بن قديدح، الناقد المسرحي عبد الناصر خلاف، مدير المسرح الجهوي لسيدي بلعباس الممثل رشيد جرورو، المنتج السينمائي مهدي بن عيسى، الناقد السينمائي ومحافظ مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي محمد علال، إلى جانب الممثل القدير حسان بن زيراري في عضوية اللجنة التي ستضطلع بمهمة دراسة وتقييم الأعمال الفنية والأدبية المرشّحة للمشاركة في الجائزة.

للإشارة، تأتي جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” في صدارة الفعاليات الثقافية والجوائز الوطنية التي تثمّن وتشجع الشباب الجزائري على التنافس الخلاّق في شتى أصناف الفنون والمجالات الإبداعية، حيث تفتح أبواب المنافسة للشباب من ذوي الجنسية الجزائرية والذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاما، في عدة فئات على غرار الأدب، الفنون الغنائية والموسيقى، المسرح وفن الرقص، السمعي،

البصري والفنون التشكيلية، فيما تمنح الجوائز للأعمال الثلاثة المتفوقة في كل مجال حسب الفئة، كما تتضمن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية مقدّرة بـ500.000 دج للفائزين بالمرتبة الأولى و300.000 دج لأصحاب المرتبة الثانية و100.000 دج لأصحاب المرتبة الثالثة.