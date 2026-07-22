مولوجي: فرق التضامن تساهم في إحصاء الأضرار ومرافقة العائلات المتضررة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الأربعاء بولاية عنابة، أن فرق الخلايا الجوارية للتضامن تبقى في حالة تجند عبر جميع الولايات المتضررة من حرائق الغابات، لضمان التكفل النفسي والاجتماعي والمرافقة الميدانية للعائلات المتضررة.

وأوضحت مولوجي أن فرق الخلايا الجوارية للتضامن جندت عبر الولايات المعنية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب المساهمة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والسلطات المحلية، في عمليات إحصاء وجرد الأضرار والاحتياجات، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه في أسرع الآجال.

وأضافت أن خلية الأزمة المنصبة على المستوى المركزي تواصل متابعة تطورات الوضع الميداني على مدار الساعة، في وقت تعمل فيه الفرق الميدانية جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية، وفق تنسيق محكم يهدف إلى ضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن مصالح قطاع التضامن ستبقى في حالة يقظة واستنفار دائمين، مع مواصلة التدخلات الميدانية ومرافقة العائلات المتضررة إلى غاية التكفل الكامل بها.

وتنقلت مولوجي، رفقة الوفد الوزاري الذي زار عنابة، إلى فندق “المنتزه”، الذي خصص لاستقبال المرضى الذين تم إجلاؤهم احترازيا من مستشفى سرايدي، حيث اطلعت على ظروف إيوائهم والتكفل بهم.

كما زارت مركز الموارد والخبرة والأداء الرياضي بسرايدي، الذي تم تسخيره لاستقبال العائلات المتضررة من حرائق الغابات، ووقفت على ظروف الإيواء والخدمات المقدمة لهم.

واختتمت الوزيرة زيارتها بالتوجه إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية بالبوني، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى الذين تم إجلاؤهم، والوقوف على مستوى الرعاية الصحية والتكفل الطبي المقدم لهم.