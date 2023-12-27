مولودية البيض تتربص بوهران بدعوة من الفاف

لمساعدته على تجاوز آثار الحادث المروري الذي تعرض له

يجري فريق مولودية البيض، ابتداء من الأربعاء ولمدة أسبوع، تربصا مغلقا بالقرية المتوسطية بوهران بدعوة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في إجراء يهدف إلى مساعدته على تجاوز آثار الحادث المروري الذي تعرض له يوم الأربعاء الماضي والذي تسبب في وفاة اثنين من أعضائه، حسب ما علم من رئيس هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وصرح عبد القادر دحماني لوأج: “عرضت علينا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إجراء معسكر لمدة أسبوع في القرية المتوسطية بوهران لمساعدة اللاعبين على التغلب على الفترة الصعبة التي نمر بها، لاسيما من خلال وضع تحت تصرفهم أخصائيين نفسانيين”.

وأشار نفس المسؤول إلى أن الفرصة ستكون مواتية أيضا لممثلي الاتحادية لتقييم الحالة البدنية والنفسية للاعبين وإمكانية عودتهم للمنافسات الرسمية اعتبارا من 6 جانفي، كما هو مقرر من قبل رابطة كرة القدم المحترفة التي أجلت مباراة هذا الفريق ضد شبيبة القبائل، في إطار الجولة الـ11 المبرمجة نهاية هذا الأسبوع.

دحماني :”لا أعتقد أننا سنتمكن من استئناف المنافسة في الموعد المحدد”

وأضاف: ”شخصيا لا أعتقد أننا سنتمكن من استئناف المنافسة في الموعد المحدد، خاصة وأن لدينا 9 لاعبين مازالوا يعانون من الإصابات التي تعرضوا لها خلال الحادث. كما نفتقر أيضا لحارس مرمى بعد وفاة زكريا بوزياني، فيما لم يتعاف بديله مرسلي والحارس الثالث من إصابتيهما”.

تعرض وفد مولودية البيض لحادث سير بولاية تيارت أثناء توجهه إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في لقاء كان مبرمجا ليوم الجمعة الماضي، ليتم تأجيله مع جميع المباريات الأخرى لحساب الجولة الـ11 من البطولة.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة هما الحارس بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح فضلا عن إصابة نحو عشرة لاعبين.

وأوضح رئيس مولودية البيض بأن وفد ناديه سيسافر إلى وهران بـ16 لاعبا فقط، مضيفا أن المدرب عبد الحق بلعيد خضع، الثلاثاء، لعملية جراحية بسبب آلام في المعدة ولن يلتحق بأشباله إلا يوم الأحد المقبل. ورغم الوضع المالي الصعب الذي يمر به فريق المولودية، مثل ما حرص على الإشارة إليه رئيسه دحماني، فقد حقق بداية جيدة في موسمه الثاني بالرابطة الأولى، حيث يتقاسم المركز الرابع في الترتيب مع نادي بارادو وجمعية الشلف (15 نقطة لكل منهم) بعد عشر جولات من المنافسة.