مولودية الجزائر تراسل الوزارة بخصوص طريقة بيع تذاكر مبارياتها

راسلت إدارة نادي مولودية الجزائر وزارة الشباب والرياضة في موضوع عملية بيع التذاكر خلال المباريات المقبلة، التي سيستقبل فيها “العميد” منافسيه بملعب 5 جويلية.

وأكد إدارة مولودية الجزائر على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أنها: “تثمن عملية بيع التذاكر عبر منصة “تذكرتي” في مباريات المنتخب الوطني والمنافسات القارية للأندية، ولكنها توضح في المقابل أن بيع التذاكر إلكترونيا في مباريات البطولة لا يمنح أي أفضلية للفرق المستقبلة على أرضها بما أن البيع متاح للجميع”.

واقترحت إدارة المولودية على الوزارة: “إما بيع التذاكر في شبابيك ملعب 5 جويلية من طرف إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، أو بيع حصة معتبرة من التذاكر الإلكترونية لإدارة “العميد” على أن تتكفل هي ببيعها لأنصار الفريق”.