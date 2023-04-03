-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية
رياضة

مولودية الجزائر تراسل الوزارة بخصوص طريقة بيع تذاكر مبارياتها

عمر سلامي
  • 121
  • 0
مولودية الجزائر تراسل الوزارة بخصوص طريقة بيع تذاكر مبارياتها
ح.م
فريق مولودية الجزائر

راسلت إدارة نادي مولودية الجزائر وزارة الشباب والرياضة في موضوع عملية بيع التذاكر خلال المباريات المقبلة، التي سيستقبل فيها “العميد” منافسيه بملعب 5 جويلية.

وأكد إدارة مولودية الجزائر على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” أنها: “تثمن عملية بيع التذاكر عبر منصة “تذكرتي” في مباريات المنتخب الوطني والمنافسات القارية للأندية، ولكنها توضح في المقابل أن بيع التذاكر إلكترونيا في مباريات البطولة لا يمنح أي أفضلية للفرق المستقبلة على أرضها بما أن البيع متاح للجميع”.

واقترحت إدارة المولودية على الوزارة: “إما بيع التذاكر في شبابيك ملعب 5 جويلية من طرف إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، أو بيع حصة معتبرة من التذاكر الإلكترونية لإدارة “العميد” على أن تتكفل هي ببيعها لأنصار الفريق”.

مقالات ذات صلة
الفوز الثالث تواليا لِاتحاد خنشلة

الفوز الثالث تواليا لِاتحاد خنشلة

آدم الوناس يُصاب مرّة أخرى

آدم الوناس يُصاب مرّة أخرى

هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مباراة شبيبة القبائل

هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مباراة شبيبة القبائل

عمورة يصنع هدفا

عمورة يصنع هدفا

بلماضي.. أرقام مرعبة وإنجاز يتيم

بلماضي.. أرقام مرعبة وإنجاز يتيم

مدرب الوداد المغربي يعلّق على الفوز المحقق أمام “الكناري”

مدرب الوداد المغربي يعلّق على الفوز المحقق أمام “الكناري”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد