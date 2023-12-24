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رياضة

مولودية الجزائر تسوي قضية بلايلي مع أهلي جدة

طارق. ب
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مولودية الجزائر تسوي قضية بلايلي مع أهلي جدة

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عن انتهاء قضية يوسف بلايلي مع فريقه السابق أهلي جدة السعودي، بعد قرار “الفيفا” بضرورة دفع مبلغ يقدّر بـ475 ألف دولار إلى النادي السعودي.

ونشر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورة تجمعه برفقة مدلل “الشناوة” يوسف بلايلي، وكتب: “بالتوفيق ليوسف مع المنتخب الوطني”، وهو ما وضع حدا للكلام الذي قيل حول توتر العلاقة بين رئيس النادي ونجم “العميد”.

يذكر أن “الفيفا” أبلغت بلايلي بضرورة تسديد مبلغ التسوية قبل 28 ديسمبر، وهو ما قامت به إدارة الفريق رفقة اللاعب لتفادي عقوبات قد تحرم المنتخب الوطني و”العميد” من خدمات لاعبه في النصف الثاني من الموسم.

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