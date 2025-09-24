مولودية الجزائر تطعن في قرار الرابطة المحترفة

بعد معاقبة اللاعب العربي ثابتي بمباراتين نافذتين

عوقب متوسط ميدان فريق مولودية الجزائر، العربي ثابتي، بمباراتين نافذتين، بسبب “اللعب الخطير” إثر طرده في مباراة ناديه أمام الضيف مولودية وهران (فوز 3-2)، حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم،ومباشرة بعد صدور القرار تقدمت إدارة المولودية بطعن للاربطة من أجل تقليص مدة العقوبة

من جهته، تم توقيف مسير نادي بارادو أمين العبدي، إلى غاية الاستماع إلى أقواله خلال الجلسة المقررة اليوم الخميس.

كما تم تغريم مدرب فريق شباب بلوزداد، الألماني سعد راموفيتش، بمبلغ 100 ألف دينار جزائري بسبب “الاحتجاج على القرار”.

نفس العقوبة المالية تم تسليطها على المدربين المساعدين لفريقي شبيبة الساورة ومولودية البيض، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى جاليت وعبد الغني عوامري على التوالي.

من جانب آخر، تم تسليط غرامة مالية على فريق مولودية البيض والمقدرة بـ200

ألف دج، بسبب “رمي المقذوفات على أرضية الميدان دون خسائر مادية (أول مخالفة)”.