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رياضة

مولودية الجزائر تكشف عن برنامج مبارياتها الودية في تربص النمسا

عمر سلامي
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مولودية الجزائر تكشف عن برنامج مبارياتها الودية في تربص النمسا
ح.م
لاعبو مولودية الجزائر

كشف فريق مولودية الجزائر عن برنامج مبارياته الودية في التربص الذي سيقام النمسا.

وستواجه مولودية الجزائر في إطار التحضير للموسم الجديد، فريق ماميلودي صان داونز، يوم 27 جويلية الجاري.

أما في الودية الثانية والمبرمجة يوم 29 جويلية، فسيواجه أشبال المدرب خالد بن يحيى، نادي الهلال السعودي.

ويتضمن برنامج المولودية ودية ثالثة أمام نادي الشباب السعودي، ستلعب يوم 03 أوت المقبل.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر، فإنه من الممكن ترسيم مواجهات ودية أخرى أمام أندية عربية داخل الجزائر أو خارجها.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى النمسا لإقامة تربص تحضيري في منطقة ديترسدورف باي فورستنفيلد، التي تبعد نحو 163 كلم عن العاصمة فيينا.

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