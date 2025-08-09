مولودية الجزائر وشبيبة القبائل يتعرفان على منافسيهم في الدور التمهيدي

تعرف ممثلا الجزائر في منافسة دوري أبطال إفريقيا، على منافسيهم في الدور التمهيدي.

وأوقعت القرعة التي أقيمت السبت بـدار السلام التنزانية، فريق مولودية الجزائر في مواجهة نادي فاسال الليبيري، في إطار الدور التمهيدي الأول، حيث سيلعب لقاء الذهاب خارج الديار في الفترة من 19-21 سبتمبر، على أن تُلعب مقابلة الإياب بالجزائر، بين الـ26 والـ28 من نفس الشهر.

وفي حال التأهل سيواجه فريق مولودية الجزائر في الدور التمهيدي الثاني، المتأهل من لقاء كولومب سبورتيف الكاميروني ونادي جراف السنغالي.

أما فريق شبيبة القبائل فسيواجه في الدور التمهيدي الأول فريق بيبياني غولد ستار الغاني.

وفي حال التأهل ستواجه “الشبيبة” نادي ليونز السيراليوني أو الاتحاد الرياضي المنستيري، في الدور التمهيدي الثاني.