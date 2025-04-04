مولودية العاصمة مجبرة على الفوز والتأهل في جنوب إفريقيا

كل شيء وارد في مباراة سوسطارة أمام السنافير

إذا كانت الجزائر، قد ضمنت بلوغ فريق واحد منها، نصف نهائي منافسة الكونفدرالية، فإن حظوظها في بلوغ نفس الدور في رابطة أبطال إفريقيا، قد تراجعت خطوات إلى الوراء، بعد إفرازات مباراة الذهاب.

في كأس الكونفدرالية كل المؤشرات تصبّ في كون نصف نهائي الموسم الماضي الذي لم يُلعب قابل للتكرار، بمواجهة اتحاد العاصمة لفريق نهضة بركان، حيث سيكون الانتصار الأول بهدف نظيف لنادي نهضة بركان في كوت ديفوار كاف للفريق المغربي، الذي لعب وسيكمل مشواره من دون الخريطة الوهمية، أي أنه سيخسر قبل خسارة الميدان، وحتى لو تأهل فريق شباب قسنطينة، فإن الحكاية ن خلال صعوبة المواجهة ستكون نفسها.

من خلال مباراة الذهاب ما بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة المنتهية بالتعادل بهدف لمثله، فإن مباراة الإياب في ملعب 5 جويلية بالعاصمة، ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن لاعبي شباب قسنطينة يعلمون بأن فرصة الفريق إفريقيا، قد لا تتكرر مرة أخرى لأن ناديهم متواجد حاليا في وسط الترتيب في الدوري، بعيد جدا عن ثلاثي المقدمة، وهو مقصي من منافسة الكأس المحلية، وسيلعبون مباراة العمر، فحتى مصير المدرب خيرالدين ماضوي مع الفريق في دائرة الشك، والخروج من المنافسة يعني أن الفريق بخّر موسمه وأنهاه بطريقة سيئة، وسيتحمل ماضوي المسؤولية، بينما صار بلوغ اتحاد العاصمة إن تحقق الدور النصف نهائي أمرا عاديا لأنه حقق نفس مسار في الموسمين الماضيين.

ما يهم الجزائريون، هو منافسة رابطة أبطال إفريقيا التي لم يفز بها أي فريق جزائري منذ 11 سنة، ومصير مولودية العاصمة بعد خسارتها على أرضها، بين أقدام لاعبيه الذين عليهم أن يتقنوا الانتصار كما أتقنوا الهزيمة الكروية.

لم تكن مولودية العاصمة في مباراة الذهاب، ضعيفة، ولم يكن فريق أورلندو بيراتس قويا، ولو خرجت المولودية منتصرة بفارق هدفين أو ثلاثة لما صاح أحد بالفضيحة، لأن الفريق قدّم شوطا ثانيا كبيرا، لكن الحظ خانهم، ووقف في جهة بطل إفريقيا الجنوبية.

تحتل مولودية العاصمة المرتبة الأولى محليا، ويحتل أرلندو بيراتس المركز الثاني في الدوري الجنوب إفريقي، وتمتلك المولودية لاعبين من ذوي الخبرة من تمتعوا بألوان المنتخبات الوطنية، مثل مزياني ودراوي وعبداللاوي ونعيجي وحلايمية، وكما تركوا للمنافس في الجزائر العاصمة نقاط المباراة عليهم أن يعودوا بالنقاط من جنوب إفريقيا والتأهل حتى نكون أمام فريق كبير بقدر عراقته وشعبيته وأمواله الطائلة التي تصبّها في خزينته أكبر شركة في الجزائر وفي القارة السمراء، وأنصار المولودية يعلمون بأن فريقهم فاز بلقب رابطة الأبطال الإفريقية سنة 1976، قبل أن تستقل جمهورية جنوب إفريقيا وقبل أن يفوز بنفس اللقب الأهلي والزمالك وقبل أن تشارك تونس والمغرب بأنديتها، في هذه المنافسة القوية، وعلى المولودية أن تعلن عودتها للساحة الإفريقية وبقوة بداية من مباراة جنوب إفريقيا.

التشكيلة تنقلت لجوهانسبورغ فجر اليوم وعينها على المفاجأة

العميد يتجاوز الصدمة ولا شيء مستحيل في كرة القدم

تنقلت تشكيلة مولودية الجزائر فجر اليوم السبت، إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ تحسبا لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس ضمن لقاءات العودة من الدور ربع نهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدف لصالح الزوار على ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الأربعاء الماضي.

وتجاوز أشبال المدرب التونسي خالد بن يحي مرارة الهزيمة، خاصة وأنها جاءت عكس مجريات اللقاء الذي كانت فيه المولودية أفضل من كل النواحي وفرضت منطقها طيلة أطوارها، غير أن خبرة أورلاندو صنعة الفرق وتمكنوا من أخذ الأسبقية بلقطة واحدة، ما جعل زملاء القائد أيوب عبد اللاوي يتعاهدون من أجل الثأر لأنفسهم وتحقيق التأهل من العاصمة جوهانسبورغ.

ورفض اللاعبون وضع أنفسهم خارج المنافسة، خاصة أن نتيجة هدف بصفر تبقى في المتناول إن استطاع هجوم العميد رد الاعتبار لأنفسهم وجسدوا تلك الفرص الضائعة في المواجهة السابقة، أين كان زملاء نعيجي أقرب لتسجيل أكثر من هدفين، لولا سوء الحظ ونقص الفاعلية أمام المرمى، خاصة في الشوط الأول الذي كان مبهرا للمولودية.

كما أصر بن يحي في حصة الاستئناف على ضرورة نسيان المواجهة، لكن مع تصحيح الأخطاء أين اجتمع بلاعبيه وأعادوا مشاهدة اللقاء وحذرهم من مغبة الوقوع في نفس خطأ لقاء الذهاب والتسرع الذي حرم المولودية من زيارة شباك المنافس في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى الكرات الثابتة التي لم يستفد منها الفريق، رغم أنها تعتبر نقطة قوة الفريق ونقطة ضعف اورلاندو بيراتس.

اللاعبون مصرون على قلب النتيجة في جوهانسبورغ

أبدى لاعبو مولودية الجزائر، تفاؤلهم في قدرتهم على تحقيق التأهل لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، في مباراة العودة أمام أورلاندو بيراتس.

وقال مسوسة: “لعبنا جيدا، وخلقنا عدة فرص تهديفية، لكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة من أجل إنهاء المباراة لصالحنا، لكن هذه هي كرة القدم، الحظ لم يكن إلى جانبنا في هذه المباراة، لكن لدينا الثقة في أنفسنا، من أجل العودة بالتأهل من جنوب إفريقيا خلال مباراة العودة المقررة الأسبوع المقبل”

أما زوغرانا فرفض قطع الأمل قائلا: “صنعنا عدة فرص تهديفية منذ بداية المباراة، لكن لم نحسن استغلالها، وفي كرة القدم يجب تسجيل الأهداف للفوز بالمباراة، وهذا ما عجزنا عنه أمام أورلاندو بيراتس، حيث كانت تنقصنا الفعالية أمام المرمى، لكن سنواصل العمل من أجل ضمان جاهزيتنا لمباراة العودة، على أمل افتكاك تأشيرة التأهل”

طاقم تحكيم إيفواري وطوغولي لإدارة مواجهة العودة

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مواجهة مولودية الجزائر واورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل 9 أفريل، لحساب لقاء العودة من الدور ربع نهائي في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وسيقود المواجهة الحكم الإيفواري إبراهيم خاليلو تراوري كحكم رئيسي، وسيكون بجانبه مواطنه أدو هيرمان كمساعد أول، وجوناثان أهونتو من الطوغو كمساعد ثاني، على أن يكون فرانكلين كبان كحكم رابع في هذه المواجهة، بينما ستشهد غرفة الفار تواجد كل من الحكم الموريتاني دحان بيدا، والحكم الكاميروني نوبو نغيغو.