-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مولودية وجدة يقدّم مدربه الجديد نبيل نغيز

سليم.ع
  • 598
  • 0
مولودية وجدة يقدّم مدربه الجديد نبيل نغيز

قدّم نادي مولودية وجدة المغربي، مدربه الجديد الجزائري نبيل نغيز، الذي سيشرف على العارضة الفنية للفريق في الموسم الجديد.
ويتواجد المدرب السابق لمولودية الجزائر في المغرب منذ فترة، بعد تعاقده رسميا مع نادي وجدة، وشروعه في تدعيم التشكيلة بعناصر جديدة.
وعوّض نبيل نغيز، مدربا سبق له وأن درب مولودية الجزائر، ويتعلق الأمر بالفرنسي بيرنارد كازوني، الذي انتقل للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد طنجة، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس بالدوري المغربي.
وسيكون للمدرب نغيز صلاحيات واسعة من مجلس إدارة النادي المغربي، من أجل قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

مقالات ذات صلة
براهيمي حزين لغيابه عن “الخضر” في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

براهيمي حزين لغيابه عن “الخضر” في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

تصاعد الأزمة بين “كاف” والحكومة البريطانية بسبب “المنطقة الحمراء”

تصاعد الأزمة بين “كاف” والحكومة البريطانية بسبب “المنطقة الحمراء”

أشبال بوقرة في مهمة إنهاء التربص بفوز جديد

أشبال بوقرة في مهمة إنهاء التربص بفوز جديد

الطائي السعودي يتعاقد مع مدرب بلوزداد مانولوفيتش

الطائي السعودي يتعاقد مع مدرب بلوزداد مانولوفيتش

غزال يعد بمستويات أفضل بعد العودة من فترة التوقف الدولي

غزال يعد بمستويات أفضل بعد العودة من فترة التوقف الدولي

تعليمات للإسراع في وضع العشب الطبيعي بميدان ملعب براقي

تعليمات للإسراع في وضع العشب الطبيعي بميدان ملعب براقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد