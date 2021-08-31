مولودية وجدة يقدّم مدربه الجديد نبيل نغيز

قدّم نادي مولودية وجدة المغربي، مدربه الجديد الجزائري نبيل نغيز، الذي سيشرف على العارضة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

ويتواجد المدرب السابق لمولودية الجزائر في المغرب منذ فترة، بعد تعاقده رسميا مع نادي وجدة، وشروعه في تدعيم التشكيلة بعناصر جديدة.

وعوّض نبيل نغيز، مدربا سبق له وأن درب مولودية الجزائر، ويتعلق الأمر بالفرنسي بيرنارد كازوني، الذي انتقل للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد طنجة، بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس بالدوري المغربي.

وسيكون للمدرب نغيز صلاحيات واسعة من مجلس إدارة النادي المغربي، من أجل قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.