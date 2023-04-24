مولودية وهران: الاجتماع الثالث مع “هيبروك” مبرمج يوم الخميس

الوالي سعيود قام بإبلاغ الإدارة به

تنقل أعضاء المكتب النادي الهاوي لمولودية وهران، زوال الأحد، إلى مقر إقامة الباهية، حيث التقوا هناك بالوالي سعيد سعيود وقدموا له تهاني عيد الفطر المبارك، واستغل المسؤول التنفيذي الأول لعاصمة الغرب فرصة لقائه بالمشرفين على الحمراوة حتى يطلعهم على خبر انعقاد الاجتماع الثالث بين هيبروك ومولودية وهران..

بداية من الساعة العاشرة من صبيحة الخميس المقبل، الموافق لـ 27 أفريل الجاري بمقر الولاية، وهو اللقاء الذي سيحضره والي الولاية، وسيشهد لا محالة اقتراب شركة النقل البحري للمحروقات من شراء غالبية أسهم النادي، مع العلم أن هذا اللقاء الثالث بين هيبروك والمولودية كان مقررا تنظيمه الثلاثاء الفارط، لكنه أجل في آخر لحظة بسبب عدم جاهزية بعض الوثائق.

ويشعر الوالي بالاستياء من تماطل بعض المسيرين السابقين في تقديم الوثائق المطلوبة للشركة التي ستقوم بشراء غالبية الأسهم من أجل الاطلاع عليها والتدقيق فيها، إذ تسير العملية ببطيء كبير، وهو ما وضع السلطات المحلية في حرج كبير، خاصة وأن الوالي سعيود كان قد وعد الأنصار والمحبين بقدوم هيبروك قبل انتهاء شهر رمضان، لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف بسبب هذه التصرفات والعراقيل، ورغم رسائل التهديد التي يبعث بها في كل مرة، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، ليبقى الأمل مرتبطا بشكل أساسي باجتماع الخميس المقبل والذي سيحدد بنسبة كبيرة موعد استحواذ هذه الشركة الوطنية على أسهم النادي.

من جهتهم، فإن الأنصار لم يخفوا قلقهم من استمرار الفراغ الإداري على مستوى النادي، وتأخر عملية نقل الأسهم إلى شركة هيبروك، مطالبين الوالي سعيد سعيود بالضغط أكثر على المساهمين وكذا الرؤساء السابقين لتوقيع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، وهذا حتى يتسنى للملاك الجدد البدء في حلحلة المشاكل الكبيرة التي يمر بها النادي، خاصة من ناحية الديون المتراكمة، والشروع مباشرة في التخطيط للموسم المقبل، بإدارة جديدة تماما بعيدا عن كل الوجوه التي تعودنا عليها بحسب تعبيرهم.