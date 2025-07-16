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رياضة

مولودية وهران بلا مدرب

الشروق الرياضي
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مولودية وهران بلا مدرب
ح.م
عبد القادر عمراني.

انتهت، الأربعاء، تجربة عمل المدرب عبد القادر عمراني مع فريق مولودية وهران.

وفسخ مسؤولو نادي “الحمراوة” العقد بعد اتّفاق مع المدرب عمراني، تقول إدارة نادي مولودية وهران في بيان لها.

وكان التقني عبد القادر عمراني قد استهلّ مهام تدريب المولودية الوهرانية، في مطلع فيفري الماضي.

واعتاد المدرب عمراني على العمل لِفترة قصيرة مع أندية البطولة الوطنية، في التجارب الـ 11 الأخيرة له. وكان إشرافه على شباب بلوزداد لِمدة تتجاوز السنة بِقليل (من الـ 20 من ديسمبر 2018 إلى الـ 26 من ديسمبر 2019)، آخر محطة تدريبية له بِفترة عمل طويلة.

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