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رياضة

مولودية وهران تخوض ثلاث مباريات ودية في تربص تركيا

عمر سلامي
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مولودية وهران تخوض ثلاث مباريات ودية في تربص تركيا

تنقل فريق مولودية وهران، أمسية الثلاثاء، إلى تركيا، لإجراء تربصه التحضيري الصيفي، استعدادا للموسم الجديد.

وكان فريق “الحمراوة” الذي دعم صفوفه بالعديد من الأسماء، قد باشر تحضيراته بالجزائر، قبل أن يتنقل إلى تركيا، لمواصلة تدريباته هناك.

وسيدوم التربص التحضيري الذي يجريه الفريق بتركيا، 13 يوما،

وسيتخلل هذا المعسكر ثلاث مباريات ودية أمام كل من المرخية القطري، معيذر القطري والرائد السعودي.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة مولودية وهران عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن فسخ عقد اللاعب كليان قسوم.

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