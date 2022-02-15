مولودية وهران تريد استقدام عدلان قديورة

أعلن فريق مولودية وهران، أنه دخل في مفاوضات مع الدولي الجزائري عدلان قديورة من أجل استقدامه في “الميركاتو” الشتوي الحالي..

وجاء في الصفحة الرسمية لـ”الحمراوة”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” المفاوضات مع اللاعب الدولي الجزائري عدلان ڨديورة تسير في الطريق الصحيح ، كما تعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الطاقم الفني لتدعيم الفريق بلاعبين في المستوى”.

وكان الدولي الجزائري عدلان قديورة، قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الإنجليزي شيفيلد يونايتد، خلال الميركاتو الحالي.