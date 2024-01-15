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رياضة

مولودية وهران تُنقل إلى غرفة الإنعاش

الشروق الرياضي
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مولودية وهران تُنقل إلى غرفة الإنعاش
الأرشيف

عمّق نادي اتحاد العاصمة مساء الإثنين جراح ضيفه فريق مولودية وهران، في مباراة متأخّرة عن الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية.

وفاز الاتحاد العاصمي بِثنائية نظيفة على المولودية الوهرانية، في مقابلة احتضن فعّالياتها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم السّاحة عبد المؤمن جواد توابتي.

وسجّل ثنائية فريق “سوسطارة” كلّ من: متوسّط الميدان إبراهيم بن زازة في الدقيقة الـ 62، والمدافع حسين دهيري في الدقيقة الـ 78.

ورفع بن زازة غلّته إلى ثلاثة أهداف في البطولة الوطنية، بينما افتتح دهيري العدّاد.

وحصد اتحاد العاصمة ثالث انتصار له تواليا، بينما مُنيت مولودية وهران بِسادس خسارة على التوالي.

وتطرح النّتائج الكارثية لـ “الحمراوة” أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن النّادي استفاد مُؤخّرا من شركة عمومية تُوفّر له الموارد المالية والإمكانيات المادّية اللّازمتَين.

وارتقى اتحاد العاصمة إلى الرّتبة الـ 9 بِرصيد 17 نقطة، وتجمّدت مولودية وهران في المركز الـ 15 وقبل الأخير بِرصيد 6 نقاط.

وتنقص اتحاد العاصمة مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد لِمولودية وهران. عِلما أنه لُعبت لِحدّ الآن 13 جولة من عمر البطولة الوطنية.

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