مولى: خروج الجزائر من قائمة “غافي” إشارة إيجابية للاقتصاد الوطني

اعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” “يشكل مرحلة مهمة بالنسبة لبلادنا وإشارة إيجابية للاقتصاد الوطني.”

وقال مولى في تصريح نشره المجلس اليوم السبت 20 جوان، على شبكات التواصل الاجتماعي إن قرار مغادرة الجزائر للقائمة الرمادية لـ”غافي” يأتي “تكريسًا للجهود المبذولة من أجل تعزيز الشفافية المالية، وتحسين الحوكمة، وتقريب النظام المالي الجزائري من المعايير الدولية.”

وأضاف ان المجلس، وبصفته منظمة أرباب عمل شركات جزائرية عمومية وخاصة، يعتبر” أن هذا التقدم يمثل عامل ثقة إضافيًا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وشركائنا الدوليين. كما سيساهم في تعزيز جاذبية الجزائر، وتسهيل المبادلات الاقتصادية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.”

كما ان هذه الخطوة تشجع “جميع الفاعلين الاقتصاديين على مواصلة جهودهم من أجل مرافقة التحول الاقتصادي للبلاد وترسيخ نمو مستدام قائم على الثقة، والتنافسية، وخلق القيمة.”

ليؤكد في ختام تصريحه “التزامه بالمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وجميع القوى الاقتصادية الوطنية، في بناء اقتصاد أكثر قوة وانفتاحًا واندماجًا بشكل أكبر في محيطه الدولي.”