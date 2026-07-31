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اقتصاد

مولى يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تجسيد شراكات اقتصادية مستدامة

الشروق أونلاين
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مولى يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تجسيد شراكات اقتصادية مستدامة
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري
جانب من اللقاء

بحث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، مارك شابيرو، سبل تجسيد شراكات اقتصادية قوية ومستدامة بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم فرص الاستثمار.

وأوضح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في بيان له، أن اللقاء تناول آفاق تطوير التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والأمريكية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات مستدامة تعزز المبادلات الاقتصادية وتدعم المصالح المشتركة.

وأكد المجلس، خلال اللقاء، مواصلة التزامه ببناء جسور التعاون الدولي، بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الجزائرية للولوج إلى الأسواق العالمية.

كما شكّل الاجتماع فرصة لتقييم المشاركة الجزائرية في قمة الاستثمار “سيلكت يو إس إيه” (SelectUSA)، التي احتضنتها ولاية ميريلاند الأمريكية خلال شهر ماي الماضي، حيث شارك فيها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ضمن جهوده الرامية إلى توسيع فرص التعاون والاستثمار مع الشركاء الدوليين.

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