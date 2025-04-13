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اقتصاد
مجلس التجديد الاقتصادي يطالب بمحاصرة البيروقراطية

مولى: 82 بالمائة من مناصب الشغل الجديدة بالقطاع الخاص

إيمان كيموش
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مولى: 82 بالمائة من مناصب الشغل الجديدة بالقطاع الخاص
ح.م
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى

كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن خلق 740 ألف منصب عمل في ظرف سنتين في ظل التطور والنمو الاقتصادي اللذين تشهدهما الجزائر، 82 بالمائة منها حقّقها القطاع الخاص، إلا أنه طالب الرئيس بتسهيلات في مجال البنوك والقضاء التام على البيروقراطية لتحقيق المزيد من التحسين لمناخ الأعمال في الجزائر.
وقال مولى إن الجزائر تشهد تطورا شاملا ومتكاملا عكسه النمو الاقتصادي الذي سمح بخلق آلاف مناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة، كما أكد في كلمة له لدى افتتاح الطبعة الثانية للقاء الوطني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع المتعاملين الاقتصاديين أن “الجزائر تشهد تطورا شاملا ومتكاملا عكسه النمو الاقتصادي الذي سمح بخلق أزيد من 740 ألف منصب شغل جديد منها 82 بالمائة من خلال القطاع الخاص”.
وتعد هذه النتائج “ثمرة إصلاحات رئيس الجمهورية والتزام المتعاملين الاقتصاديين بتوجيهاته” يضيف مولى الذي شدّد على أن الجزائر رسمت استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في جميع المجالات للوصول إلى نمو شامل ومتكامل، كما ثمّن العمل الذي ينجز على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي سجلت 13.712 مشروع استثماري، ودعا إلى استحداث مكاتب اتصال للمؤسسات الوطنية بالخارج لدعم الصادرات خارج المحروقات.

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