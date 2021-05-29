“مونبولييه” يريد إسناد شارة القائد إلى أندي ديلور

في خطوة لإقناعه بالبقاء في الفريق

اتخذت إدارة نادي مونبيلييه الفرنسي بعض الخطوات لإقناع نجمه الجزائري، أندي ديلور، بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، وفقا لتقارير إعلامية.

وحسب موقع “ألي باياد”، المختص بمتابعة أخبار نادي الجنوب الفرنسي، فإن ديلور سيصبح القائد الجديد للفريق خلفا للنجم البرازيلي المخضرم فيتورينو هيلتون الذي سينهي مغامرته مع مونبولييه بعد مسيرة استمرت 10 سنوات كاملة.

ويسعى النادي من خلال هذه الخطوة إلى تحسيس النجم الجزائري بمسؤولياته، باعتباره أصبح لاعبا مؤثرا للغاية في الفريق، ومنحه أهدافا وأدوارا جديدة تدفعه للبقاء مع الفريق. علما أن تقارير إعلامية فرنسية سابقة كشفت عن تواجد ديلور على رادار عدة أندية محلية وإسبانية وألمانية تسعى لضمه لصفوفه في الميركاتو المقبل.

وشهد أداء مهاجم الخضر نقلة نوعية منذ انتقاله لمونبيلييه في عام 2019، حيث استعاد أفضل مستوياته البدنية والفنية بعد تجربتين فاشلتين مع ويغان الإنجليزي وتايغرز المكسيكي. وحقق أرقاما جيدة مع مونبولييه ساعده على البروز في 103 مباراة، سجل فيها 45 هدفا وأهدى 19 تمريرة حاسمة. كما ارتفعت أسهمه هذا الموسم على الساحة الأوروبية فضل المستويات القوية التي قدمها في البطولة الفرنسية، بمساهمته في 29 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، خلال إجمالي 34 مباراة شارك فيها.

ويمتد عقد ديلور مع نادي مونبيلييه حتى عام 2024، وارتفعت قيمته السوقية إلى 16 مليون يورو في موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار اللاعبين.

ل.ط