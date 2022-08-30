موندريا يواصل التألق بفرنسا وينهي مخاوف بلماضي

سجل أرقاما مميزة مع نادي كون منذ بداية الموسم

يواصل الحارس الدولي الجزائري، أنتوني موندريا، نجم نادي ستاد كون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، تقديم مستويات كبيرة، بشهادة المتابعين ووسائل الإعلام الفرنسية، بعد أن تم اختياره رجل مباراة ستاد كون وباريس أف سي، السبت الماضي، في الجولة الخامسة من “الليغ 2″، وهذا للمرة الثالثة من أصل 5 مباريات.

وتعادل ستاد كون مع نادي باريس أف سي بهدف لمثله ليعزز صدارته لجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، مؤكدا طموحه في الصعود إلى “الليغ 1″، وأرجعت وسائل الإعلام الفرنسية البداية القوية لنادي كون إلى المستويات الكبيرة، التي يقدمها الحارس الدولي الجزائري الجديد منذ بداية الموسم الجاري، بعد أن انضم إلى هذا الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وكان موندريا (25 عاما) انضم للمنتخب الوطني لأول مرة خلال فترة التوقف الدولي الماضية، عندما واجه “الخضر” منتخبا أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ومنتخب إيران وديا، وشارك موندريا في المواجهة الأخيرة ليدشن بداياته مع الجزائر، تاركا انطباعا جيّدا.

واستقر الحارس الجزائري الواعد على الالتزام بنصيحة الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالانضمام إلى ناد يمنح له فرصة اللعب بانتظام في الموسم الكروي الجديد (2022/23)، عندما قرر الالتحاق بنادي كون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي شهر جوان الماضي بعقد يمتد لموسمين بعد انتهاء عقده مع نادي أونجي الناشط في “الليغ 1″، وبالإضافة إلى اختياره رجل المباراة في ثلاث مناسبات من أصل خمس ممكنة، فإن الحارس الجزائري سجل رقما مميزا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بتسجيله لأكبر عدد من التصديات بالنسبة لحراس المرمى، ووصل إلى رقم 21 تصديا في 5 مباريات، ليؤكد بداياته المثالية لحد الآن.

وكان موندريا سجل رقما مميزا آخر في وقت سابق، فحسب موقع “أوبتا” المختص في الإحصائيات والأرقام، هو أول حارس في نادي كون الفرنسي يحقق مباراتي “كلينشيت” في أول جولتين من الدوري في القرن الـ21، وفاز كون في أول مباراتين له هذا الموسم على ناديي نيم وميتز بذات النتيجة هدف دون رد، وتأتي المستويات التي يقدمها الحارس الجزائري المتألق، لتضع حدّا لمخاوف جمال بلماضي بخصوص تواجد حارسه الأول، وهاب رايس مبولحي، من دون فريق ساعات فقط قبل غلق الميركاتو الصيفي، قبل خوض معسكر الشهر المقبل ومواجهة غينيا ونيجيريا وديا بالجزائر، ويرشح الجزائريون والمتابعون موندريا ليكون الخليفة المثالي لمبولحي لحراسة عرين “محاربي الصحراء”.