مونديال أقل من 17 سنة.. فرنسا تقصي السنغال وتكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

منتخب السنغال لأقل من 17 سنة

أكمل المنتخب الفرنسي عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال أقل من 17 سنة، عقب فوزه على منتخب السنغال.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لصالح الديوك بنتيجة 5-3.

وستلعب مباريات الدور ربع النهائي، يومي الجمعة والسبت، حيث يفتتح هذا الدور بمباراة تجمع بين إسبانيا وألمانيا، أمام المباراة الثانية فتجمع بين البرازيل والأرجنتين.

ويواجه منتخب أوزباكستان المنتخب الفرنسي، هذا السبت، ويختتم الدور ربع النهائي بمباراة مالي والمغرب.