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رياضة

مونديال أقل من 17 سنة.. مالي تفوز على المكسيك وتتأهل إلى ربع النهائي

عمر سلامي
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مونديال أقل من 17 سنة.. مالي تفوز على المكسيك وتتأهل إلى ربع النهائي
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منتخب مالي لأقل من 17 سنة

اقتطع منتخب مالي تأشيرة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة، عقب فوزه على المكسيك في ثمن النهائي.

وحجز منتخب مالي مقعدا له في ربع النهائي، عقب الفوز العريض الذي حققه أمام منتخب المكسيك بخماسية نظيفة.

وسجل أهداف المباراة كل محمد باري الذي وقع هاتريك ( د9، ود13 ود50 )، وابراهيم ديارا في د15، وابراهيم كاناتي من ضربة جزاء في د37.

وفي مباراة أخرى لعبت الثلاثاء، تأهل منتخب ألمانيا إلى ربع النهائي، عقب فوزه على الولايات المتحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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