مونديال أقل من 19 سنة لكرة اليد.. المنتخب الجزائري ينهزم في خرجته الأولى

عمر سلامي
  • 264
  • 0
انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 سنة ذكور، أمام نظيره الإسباني في مستهل مشواره في البطولة العالمية، الجارية بمصر.

وخسر المنتخب الجزائري أمام إسبانيا في إطار الجولة الأولى، بنتيجة 19-49، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 9-26.

ولحساب نفس المجموعة، تغلب منتخب صربيا على كرواتيا بنتيجة 26-25.

وبعد لقاءات الجولة الأولى، يتقاسم منتخبا إسبانيا وصربيا المرتبة الأولى برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخبا كرواتيا والجزائر المركز الثالث بدون رصيد.

ويواجه أشبال المدرب الوطني صالح بوشكريو، الخميس، منتخب صربيا بداية من الساعة الثالثة وربع، لحساب الجولة الثانية.

