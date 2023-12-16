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مونديال الأندية .. هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري بعد الإطاحة باتحاد جدة

عمر سلامي
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مونديال الأندية .. هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري بعد الإطاحة باتحاد جدة
ح.م
لقطة من مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة

أكد مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، أن تشكيلته قدمت مباراة في المستوى أمام اتحاد جدة ،وأن الفعالية الهجومية كانت حاضرة.

وفاز الأهلي المصري على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،في ربع نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي، الاثنين المقبل في نصف النهائي.

وسجل أهداف الأهلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما الهدف الوحيد للاتحاد حمل توقيع بن زيمة في د90 من ركلة جزاء.

وأضاف: “اللعب الجماعي هو سر الأداء المميز، ولعبنا بشكل إيجابي للغاية على المرمى اليوم ونجحنا فيترجمة الفرص”.

وتابع: “لدي خبرات كبيرة في مهنة التدريب ولا أشعر بالضغوط، كان لدينا وقت كاف للتحضير للقاء، الاستعداد هجوميا ودفاعيا للقاء”.

أما عن المباراة المقبلة، فقال كولر: “فلومينينسي البرازيلي، منافس قوي ومميز، والأهلي سوف يستعد بشكل جيد للمباراة “.

وختم “لكل مباراة ظروفها وفقا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج للأداء الذي يتوافق معها، ونأمل أن نحافظ على هذا الأداء”.

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