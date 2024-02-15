مونديال الدوحة.. السباح الجزائري صيود يحتل المركزالـ11 في نصف النهائي

احتل السباح الجزائري جواد صيود المركز الـ11 في نصف نهائي 200متر متنوع، ضمن منافسات المجموعات للبطولة العالمية 2024 ، الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل صيود توقيتا قدره 2:00.11د، ليفشل بذلك في التأهل إلى النهائي.

ويبقى التوقيت الذي سجله صيود بعيدا عن رقمه الشخصي الذي حققه في 2022، والمقدر بـ 1:58.12 د.

جواد صيود يفشل في التأهل لنهائي سباق 200 متر متنوع ، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 pic.twitter.com/EYMgGaiRAM — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) February 14, 2024

وكان السباح الجزائري، جواد صيود، قد تأهل إلى نصف نهائي 200 متر أربع سباحات في المرتبة السادسة بتوقيت قدره 2د، 01ثا و13ج.

وسيكون السباح الجزائري الآخر، أسامة سحنون، صاحب برونزية الألعاب المتوسطية 2022 بوهران، معنيا بالمشاركة في سباق 50 متر سباحة هذا الجمعة.