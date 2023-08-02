-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مونديال السيدات.. جنوب إفريقيا تطيح بإيطاليا وتتأهل إلى ثمن النهائي(فيديو)

عمر سلامي
  • 108
  • 0
مونديال السيدات.. جنوب إفريقيا تطيح بإيطاليا وتتأهل إلى ثمن النهائي(فيديو)
ح.م
فرحة لاعبات جنوب إفريقيا بالتأهل

تأهل منتخب جنوب إفريقيا للسيدات إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم، عقب فوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحققت سيدات جنوب إفريقيا فوزا مثيرا، حيث سجل هدف التأهل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأحدث منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية، من بطولة كأس العالم.

وسجلت أريانا كاروسو الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و الدقيقة 77 من عمر المباراة.

فيما أحرزت بينديا أورسي الهدف الأول لمنتخب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماها وأضافت هايلدا ماغايا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من المواجهة، وسجلت ثيمبي كجالاتانا الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تصدرت السويد المجموعة بالعلامة الكاملة، 9 نقاط.

ويلتقي المنتخب الجنوب إفريقي في ثمن النهائي، نظيره الهولندي متصدر المجموعة الخامسة، فيما يواجه منتخب السويد نظيره الأمريكي.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع

بالفيديو.. مارسيلو يتسبب في إصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع

بالصور.. بن ناصر يواصل برنامجه التأهيلي ويسابق الزمن للعودة إلى الميادين

بالصور.. بن ناصر يواصل برنامجه التأهيلي ويسابق الزمن للعودة إلى الميادين

صدمة جديدة داخل الإسماعيلي المصري بسبب بن خماسة

صدمة جديدة داخل الإسماعيلي المصري بسبب بن خماسة

عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

محرز رابعًا.. أعلى 10 رواتب في الدوري السعودي

محرز رابعًا.. أعلى 10 رواتب في الدوري السعودي

محرز رابع أعلى راتب في الدوري السعودي

محرز رابع أعلى راتب في الدوري السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد