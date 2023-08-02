مونديال السيدات.. جنوب إفريقيا تطيح بإيطاليا وتتأهل إلى ثمن النهائي(فيديو)

تأهل منتخب جنوب إفريقيا للسيدات إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم، عقب فوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحققت سيدات جنوب إفريقيا فوزا مثيرا، حيث سجل هدف التأهل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأحدث منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية، من بطولة كأس العالم.

وسجلت أريانا كاروسو الهدفين الأول والثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و الدقيقة 77 من عمر المباراة.

فيما أحرزت بينديا أورسي الهدف الأول لمنتخب جنوب إفريقيا بالخطأ في مرماها وأضافت هايلدا ماغايا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من المواجهة، وسجلت ثيمبي كجالاتانا الهدف الثالث في الدقيقة 92.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تصدرت السويد المجموعة بالعلامة الكاملة، 9 نقاط.

جنوب إفريقيا تفعلها في الوقت “الرائع” 😳 مباراة قد تكون الأمتع في البطولة حتى الآن 🤩 🇿🇦3️⃣🆚2️⃣🇮🇹#BeyondGreatness | #FIFAWWC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 2, 2023

ويلتقي المنتخب الجنوب إفريقي في ثمن النهائي، نظيره الهولندي متصدر المجموعة الخامسة، فيما يواجه منتخب السويد نظيره الأمريكي.