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رياضة

مونديال السيدات.. كولومبيا تطيح بألمانيا وتصعب مهمة المغرب في التأهل

عمر سلامي
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مونديال السيدات.. كولومبيا تطيح بألمانيا وتصعب مهمة المغرب في التأهل
ح.م
فرحة لاعبة كولومبيا بعد تسجيلها هدف الفوز أمام ألمانيا

اقترب منتخب كولومبيا من حسم تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، عقب فوزه على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن المنتخبين الألماني والمغربي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجلت ليندا كايسيدو هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 52، وتعادلت اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب للمنتخب الألماني من ضربة جزاء في الدقيقة 89، وتمكنت مانويلا فانيجاس من تسجيل هدف الفوز  في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الكولومبي في الجولة الأخيرة، في مباراة صعبة، بينما يواجه منتخب ألمانيا للسيدات، منتخب كوريا الجنوبية، الذي يتذيل الترتيب دون نقاط.

وصعب المنتخب الكولومبي من مهمة المغرب في التأهل، بعد هذا الفوز، خاصة وأن المنتخب الألماني تنتظره مباراة سهلة نسبيا أمام منتخب كوريا الجنوبية.

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