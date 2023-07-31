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رياضة

مونديال السيدات.. نيجيريا تتعادل مع إيرلندا وتتأهل إلى ثمن النهائي

عمر سلامي
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مونديال السيدات.. نيجيريا تتعادل مع إيرلندا وتتأهل إلى ثمن النهائي
ح.م
منتخب نيجيريا للسيدات

التحق المنتخب النيجيري بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

واقتطع المنتخب النيجيري للسيدات، تأشيرة المرور إلى ثمن النهائي، رغم تعادله السلبي أمام منتخب إيرلندا .

واحتلت نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، لتتأهل رفقة منتخب أستراليا المتصدر بـ6 نقاط.

وفاز المنتخب النيجيري للسيدات في الجولة الأولى على أستراليا بثلاثة أهداف لهدفين وتعادل سلبا في آخر لقاءين أمام كل من كندا وإيرلندا.

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