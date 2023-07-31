مونديال السيدات.. نيجيريا تتعادل مع إيرلندا وتتأهل إلى ثمن النهائي

التحق المنتخب النيجيري بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

واقتطع المنتخب النيجيري للسيدات، تأشيرة المرور إلى ثمن النهائي، رغم تعادله السلبي أمام منتخب إيرلندا .

واحتلت نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، لتتأهل رفقة منتخب أستراليا المتصدر بـ6 نقاط.

هذا هو ترتيب المجموعة الثانية النهائي📊 أستراليا🥇

نيجيريا🥈#BeyondGreatness | #FIFAWWC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 31, 2023

وفاز المنتخب النيجيري للسيدات في الجولة الأولى على أستراليا بثلاثة أهداف لهدفين وتعادل سلبا في آخر لقاءين أمام كل من كندا وإيرلندا.