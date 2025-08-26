مونديال الكرة الطائرة.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببولندا

يواصل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة رجال تحضيراته ببولندا تحسبا لمشاركته في البطولة العالمية.

ومن المقرر تنظيم البطولة العالمية بالفلبين في الفترة الممتدة من 12 إلى 28 سبتمبر.

وسيخوض المنتخب الجزائري خلال هذا التربص، الذي يمتد إلى غاية 5 سبتمبر، ست مباريات ودية.

وقبل هذا التربص، أجرى المنتخب الوطني بقيادة المدرب كمال إيملول، تربصا في تونس مطلع أوت، تخللته ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب التونسي.

كما شارك المنتخب الجزائري في دورة الصداقة الدولية التي أقيمت في جويلية الماضي بمدينة بجاية، بمشاركة كل من تونس، ليبيا ومصر.

وأوقعت قرعة مونديال 2025، الجزائر في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من إيطاليا، أوكرانيا وبلجيكا.