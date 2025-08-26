-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مونديال الكرة الطائرة.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببولندا

عمر سلامي
  • 127
  • 0
مونديال الكرة الطائرة.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببولندا
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني للكرة الطائرة

يواصل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة رجال تحضيراته ببولندا تحسبا لمشاركته في البطولة العالمية.

ومن المقرر تنظيم البطولة العالمية بالفلبين في الفترة الممتدة من 12 إلى 28 سبتمبر.

وسيخوض المنتخب الجزائري خلال هذا التربص، الذي يمتد إلى غاية 5 سبتمبر، ست مباريات ودية.

وقبل هذا التربص، أجرى المنتخب الوطني بقيادة المدرب كمال إيملول، تربصا في تونس مطلع أوت، تخللته ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب التونسي.

كما شارك المنتخب الجزائري في دورة الصداقة الدولية التي أقيمت في جويلية الماضي بمدينة بجاية، بمشاركة كل من تونس، ليبيا ومصر.

وأوقعت قرعة مونديال 2025، الجزائر في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من إيطاليا، أوكرانيا وبلجيكا.

مقالات ذات صلة
كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع هذا اللاعب؟

كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع هذا اللاعب؟

عمورة سيذهب؟ مسؤولو فولفسبورغ يردّون

عمورة سيذهب؟ مسؤولو فولفسبورغ يردّون

حصاد البطولة الوطنية في مشهد رفع الستار

حصاد البطولة الوطنية في مشهد رفع الستار

عيادة “الخضر” تكتظّ بِالمُصابين

عيادة “الخضر” تكتظّ بِالمُصابين

رباعي الخضر في ألمانيا يقدمون عروضا متباينة

رباعي الخضر في ألمانيا يقدمون عروضا متباينة

هذه هي الملاعب التي تستضيف فيها الأندية العاصمية

هذه هي الملاعب التي تستضيف فيها الأندية العاصمية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد