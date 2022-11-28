مونديال قطر: الكاميرون 3-3 صربيا.. شاهد كلّ أهداف المباراة (فيديو)

تعادل منتخب صربيا مع الكاميرون بنتيجة 3-3، في مقابلة الجولة الثانية لحساب دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وتقدّمت الكاميرون في الدقيقة الـ29 بهدف كاستيليتو. قبل أن يعود الصرب بهدفين متتالين في ظرف دقيقتين قبل نهاية المرحلة الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة الـ53، أضاف ميتروفيتش الهدف الثالث لصربيا في شباك الكاميرون. قبل أن يقلّص فينسنت الفارق لصالح الكاميرون في الـ63، ليعدّل تشوبو موتينغ النتيجة في الـ66.

وخسر الكاميرون مباراته الأولى أمام سويسرا بهدف لصفر، ما يعني أن الهزيمة أمام صربيا، ستقود رفاق إيكامبي إلى الإقصاء.