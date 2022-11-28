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رياضة

مونديال قطر: المغرب تضع قدما في ثمن النهائي.. و”الحسم” بين بلجيكا وكرواتيا

الشروق أونلاين
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مونديال قطر: المغرب تضع قدما في ثمن النهائي.. و”الحسم” بين بلجيكا وكرواتيا
ح.م
كرواتيا تقصي كندا

بفوزها على بلجيكا بثنائية نظيفة أمسية الأحد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، وضعت المغرب قدما في ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

ويحتلّ أسود الأطلس صدارة المجموعة السادسة بـ4 نقاط، مناصفة مع كرواتيا المتفوّقة بفارق الأهداف، مقابل 3 نقاط لبلجيكا. فيما أقصيت كندا بشكل رسمي بعد هزيمتين (بلجيكا 1-0 كندا / كرواتيا 4-1 كندا ).

ويتأهل المغرب مباشرة إلى الدور المقبل في حال فوزه أو تعادله مع كندا، بغضّ النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين بلجيكا وكرواتيا.

وحتى في حالة الخسارة أمام كندا، يمكن أن يتأهل المنتخب المغربي مباشرة أيضا في حال فوز كرواتيا على بلجيكا، أو بالاحتكام إلى فارق الأهداف مع:

  • كرواتيا في حال فوز بلجيكا،
  • أو بلجيكا في حالة نتيجة التعادل بين المنتخبين.

وضعية المجموعة السادسة بعد الجولة II:

1- كرواتيا (4 ن +3)

2- المغرب (4 ن  +2)

3- بلجيكا (3 ن   -1)

4- كندا (0 ن   -4).

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