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رياضة

مونديال قطر: رويترز تنشر نتائج المراهنات حول المرشحين للتويج بالكأس والحذاء الذهبي

الشروق الرياضي
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مونديال قطر: رويترز تنشر نتائج المراهنات حول المرشحين للتويج بالكأس والحذاء الذهبي
ح.م

مع اقتراب نهاية دور المجمعات من مونديال قطر 2022، واتضاح معالم الدول التي ستعبر إلى الدور الـ16، بدأت المراهنات والتوقعات حول من سيكون بطل العالم وصاحب الكرة الذهبية؟

وحسب تقرير لوكالة روتيرز أبرز توقعات مكاتب المراهنات للمنتخب الفائز باللقب واللاعب الفائز بلقب الهداف، فإن منتخب “السامبا” يعد المرشح الأبرز  بينما انصبت مراهنات الهداف على الفرنسي كيليان مبابي.

وجاءت توقعات مكاتب المراهنات للمرشحين للفوز بكأس العالم وللاعب الفائز بلقب الهداف على النحو التالي:

توقعات وليام هيل:

المنتخب الفائز: 1- البرازيل – 2- الأرجنتين – 3- فرنسا – 4- إنكلترا – 5- إسبانيا

الهداف: 1- كيليان مبابي – 2- ليونيل ميسي – 3- ريتشارليسون – 4- ماركوس راشفورد – 5- كودي جاكبو

توقعات بت 365:

المنتخب الفائز: البرازيل – الأرجنتين – فرنسا – إسبانيا – إنكلترا

الهداف: كيليان مبابي – ليونيل ميسي – ريتشارليسون – ماركوس راشفورد – كودي جاكبو

توقعات لادبروكس:

المنتخب الفائز: البرازيل – الأرجنتين – فرنسا – إسبانيا – إنكلترا

الهداف: كيليان مبابي – ليونيل ميسي – ريتشارليسون – كودي جاكبو – ماركوس راشفورد.

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