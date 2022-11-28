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رياضة

مونديال قطر: ريمونتادا صربيا تفاجىء الكاميرون في الشوط الأول (فيديو)

الشروق أونلاين
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مونديال قطر: ريمونتادا صربيا تفاجىء الكاميرون في الشوط الأول (فيديو)

يتفوّق منتخب صربيا على الكاميرون في الشوط الأول من مقابلة الجولة الثانية لحساب دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وتقدّمت الكاميرون في الدقيقة الـ29 بهدف كاستيليتو. قبل أن يعود الصرب بهدفين متتالين في ظرف دقيقتين قبل نهاية المرحلة الأولى من المباراة.

وخسر الكاميرون مباراته الأولى أمام سويسرا بهدف لصفر، ما يعني أن الهزيمة أمام صربيا، ستقود رفاق إيكامبي إلى الإقصاء.

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