مونديال قطر: ريمونتادا صربيا تفاجىء الكاميرون في الشوط الأول (فيديو)
يتفوّق منتخب صربيا على الكاميرون في الشوط الأول من مقابلة الجولة الثانية لحساب دور المجموعات بمونديال قطر 2022.
وتقدّمت الكاميرون في الدقيقة الـ29 بهدف كاستيليتو. قبل أن يعود الصرب بهدفين متتالين في ظرف دقيقتين قبل نهاية المرحلة الأولى من المباراة.
هدف صربيا “45+3”: الكاميرون 1-2 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije #LionsIndomptables pic.twitter.com/G3Q7HSK5yH
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
وخسر الكاميرون مباراته الأولى أمام سويسرا بهدف لصفر، ما يعني أن الهزيمة أمام صربيا، ستقود رفاق إيكامبي إلى الإقصاء.
هدف صربيا “45+1”: الكاميرون 1-1 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija @FSSrbije #LionsIndomptables @FecafootOfficie pic.twitter.com/sB5pgmJQ9m
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022
هدف الكاميرون “29”: الكاميرون 1-0 صربيا .. #كأس_العالم #قطر2022 #CMRSER #SRB #CMR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Orlovi #Srbija #LionsIndomptables @FecafootOfficie pic.twitter.com/NOn6yVq2yE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022