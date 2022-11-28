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رياضة

مونديال قطر: شجار عنيف بين مشجّعي إنجلترا وويلز (فيديو)

الشروق أونلاين
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مونديال قطر: شجار عنيف بين مشجّعي إنجلترا وويلز (فيديو)
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شجار بين مشجعي إنجلترا وويلز

تورط مشجعون لمنتخبي إنجلترا وويلز في شجار عنيف أمام ملهى ليلي في إسبانيا. قبل لعب اللقاء الأخير بين المنتخبين في دور المجموعات من مونديال قطر 2022.

وأظهر الفيديو حسب ما نقلته قناة الجزيرة، تبادلا للضرب بالأيدي وإلقاء للكراسي بين الجانبين أمام  ما يبدو أنه ملهى ليلي في منطقة تينيريفي في إسبانيا.

وتلعب إنجلترا ضد ويلز يوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات. وستكون المقابلة مصيرية لرفاق غاريث بال، بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام إيران، والتعادل بهدف لمثله أمام الولايات المتحدة.

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