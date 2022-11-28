مونديال قطر: “كلّ شيئ ممكن” في مجموعة ألمانيا وإسبانيا

تعادلت ألمانيا مع إسبانيا بهدف لمثله في مقابلة الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022. لكنها لم تفقد حظوظها بالكامل في التأهل إلى الدور المقبل.

فمع النقطة الوحيدة التي حصل عليها بهدف فولكروغ في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمام إسبانيا أمسية الأحد، لا يزال بإمكان المانشافت تحقيق التأهل في حال الفوز على كوستاريكا.

وتتصدّر إسبانيا هذه المجموعة الخامسة بـ4 نقاط، فيما تتقاسم اليابان الوصافة مع كوستاريكا، مع 3 نقاط لكل منهما. وتقبع ألمانيا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وسيكون رفاق توماس مولر بحاجة للنقاط الثلاث كاملة أمام كوستاريكا في الجولة الثالثة، على أن تخسر اليابان أو تتعادل مع إسبانيا.

أما إسبانيا فهي بحاجة للتعادل على الأقل مع اليابان، وهي النتيجة التي قد تسمح للساموراي أيضا بالمرور لثمن النهائي، لكن في حال فوز أو تعادل ألمانيا مع كوستاريكا، مع حساب فارق الأهداف.

وفي حالة فوز كوستاريكا على الألمان، فستتأهل كوستاريكا مباشرة إلى الدور المقبل، مع إسبانيا أو اليابان، حسب نتيجة المقابلة بين الفريقين.

كوستاريكا تقلب الطاولة على اليابان

وقد تفوّق منتخب كوستاريكا على نظيره من اليابان بهدف مقابل صفر، في مباراة الجولة الثانية، من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وسجّل هدف التقدّم لكوستاريكا كيشر فولر، مدافع نادي هيريديانو في الدوري المحلي، في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة.

وعاد فولر بمنتخب بلاده من بعيد، بعد أن مُني “اللوس تيكوس” بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا في الجولة الأولى بسباعية نظيفة.

في حين كان منتخب اليابان قد حقّق ثاني مفاجآت المونديال، عندما فاز على ألمانيا بنتيجة 2-1. قبل أن يفقد نقاطه كاملة أمام كوستاريكا.

وضعية مجموعة ألمانيا وإسبانيا بعد الجولة II: