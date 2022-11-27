مونديال قطر: كوستاريكا تقلب الطاولة على اليابان (فيديو)

تفوّق منتخب كوستاريكا على نظيره من اليابان بهدف مقابل صفر، في مباراة الجولة الثانية، من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وسجّل هدف التقدّم لكوستاريكا كيشر فولر، مدافع نادي هيريديانو في الدوري المحلي، في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة.

وعاد فولر بمنتخب بلاده من بعيد، بعد أن مُني “اللوس تيكوس” بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا في الجولة الأولى بسباعية نظيفة.

في حين حقّق منتخب اليابان ثاني مفاجآت المونديال، عندما فاز على ألمانيا بنتيجة 2-1. قبل أن يفقد نقاطه كاملة أمام كوستاريكا.