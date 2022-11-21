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رياضة

مونديال قطر: منتخبات أوروبية تتراجع عن شعار المثليين لهذا السبب

عمر سلامي
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مونديال قطر: منتخبات أوروبية تتراجع عن شعار المثليين لهذا السبب
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شارة المثليين

أعلنت منتخبات أوروبية، في مقدمتها إنجلترا وويلز، تراجعها عن حمل شارة المثليين في كأس العالم قطر 2022.
وقال بيان مشترك لسبعة اتحادات لكرة القدم إنهم لا يستطيعون وضع لاعبيهم في موقف يمكن أن يواجهوا فيه عقوبات رياضية”.

وجاء في البيان “نحن محبطون للغاية من قرار الفيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق”.
وأضاف البيان: “من الواضح أن الفيفا سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادة منتخباتها شارة المثليين في ميدان اللعب”.

وتابعت الاتحادات في بيانها: “كنا مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح المعدات، ولدينا التزام قوي بارتداء شارة القيادة”.

وفي الأخير قالت الإتحادات : “ومع ذلك، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف حيث قد يتم معاقبتهم أو حتى إجبارهم على مغادرة أرضية الميدان”.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد منع مهاجم منتخب إنجلترا، هاري كين، من ارتداء شارة المثليين في مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء رد “الفيفا” سريعا على  كين بعد إعلانه عن شارة القيادة التي سيرتديها والتي ستدعم مجتمع المثليين.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد أصدر بيانا رسميا قبل بداية البطولة يحذر فيه جميع المنتخبات المشاركة بمونديال قطر 2022، من مخالفة التقاليد الثقافية للبلد المستضيف قطر.

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