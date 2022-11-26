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رياضة

مونديال قطر: مواجهة “غير قابلة للقسمة” بين إيران والولايات المتحدة

الشروق أونلاين
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مونديال قطر: مواجهة “غير قابلة للقسمة” بين إيران والولايات المتحدة
أرشيف
مدرب إيران كارلوس كيروش

إما تأهل إيران وإما تأهل الولايات المتحدة، ولا خيار ثالثا في المباراة التي تجمع المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

فبتعادل الأمريكان مع إنجلترا في الجولة الثانية (0-0)، توقف رصيدهم عند نقطتين (2ن). بالمقابل فاز رفاق مهدي طارمي بالنقاط الثلاث (3ن) في الأنفاس الأخيرة من مقابلة ويلز (2-0).

وستحدّد مباراة الثلاثاء هوية المتأهل الأول أو الثاني من المجموعة إلى ثمن النهائي. في حين تواجه إنجلترا (4ن)، منتخب غاريث بال الذي ظهر بوجه هزيل في هذا المونديال (1ن).

وسيكون الإيرانيون بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل مع إنجلترا، في حين يتطلب تأهل الولايات المتحدة تحقيق الفوز.

وضعية المجموعة الثانية بعد الجولة II:

  • 1- إنجلترا (4ن)،
  • 2-إيران (3ن)،
  • 3-الولايات المتحدة (2ن)،
  • 4-ويلز (1ن).
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