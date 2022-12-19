مونديال قطر يحطم الرقم القياسي التهديفي في تاريخ البطولة

ارتفع عدد الأهداف المسجلة في مونديال قطر، بعد المباراة النهائية،التي فاز فيها المنتخب الارجنتيني، إلى 172 هدف، لتتجاوز الحصيلة التهديفية لكأس العالم 2022 ، حصيلة مونديالي فرنسا 1989 والبرازيل 2014.

وأصبحت نسخة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر هي الأعلى في تاريخ البطولة على المستوى التهديفي، عقب تسجيل ستة أهداف، ضمنت تجاوز عدد الأهداف في نسخة قطر، لعدد الأهداف القياسي المسجل في نسختي 1998 و2014 برصيد 171 هدف.

وتعد المباراة النهائية التي أقيمت الأحد، والتي عرفت تتويج الأرجنتين أمام فرنسا، أول مباراة نهائية يسجل فيها كل فريق 3 أهداف.

وشهدت نسخة قطر 2022 إشهار الحكام 171 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسبوا 23 ركلة جزاء، 17 منها نفذت بنجاح، بينما أهدرت 6.

وخلال البطولة حسمت 5 مباريات عبر ركلات الترجيح، وهي: المغرب وإسبانيا، كرواتيا واليابان، الأرجنتين وهولندا، البرازيل وكرواتيا، وأخيرا الأرجنتين وفرنسا.

وتجاوز عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة 3.4 ملايين مشجع، وهو رقم أعلى من النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا عام 2018.