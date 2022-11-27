مونديال قطر: 4 احتمالات لتأهل السعودية إلى ثمن النهائي “بدون حسابات”

حتى بعد خسارتها بصعوبة أمام بولندا ليفاندوفسكي بنتيجة 0-2، لا يزال بإمكان السعودية أن تحقّق التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

فالسعودية تتقاسم المركز الثاني في المجموعة مع الأرجنتين، بـ3 نقاط لكل منهما. بعد فوز الأخضر على رفاق ميسي (2-1)، وفوز هؤلاء على المكسيك (2-0).

وستواجه كتيبة الفرنسي هارفي رونار منتخب المكسيك، صاحب النقطة الوحيدة، في الجولة الثالثة. فيما يواجه الأرجنتين بولندا المتصدّرة مؤقتا بـ4 نقاط.

ويمكن للمنتخب السعودي ضمان التأهل مباشرة إلى الدور المقبل، ومن دون أيّ حسابات، في حالة الفوز على المكسيك. وهذا في جميع حالات المباراة الثانية (فوز الأرجنتين، فوز بولندا، أو تعادلهما).

بل من شأن الفوز على المكسيك أن يمنح المركز الأول في المجموعة للسعوديين، في حالة تعادل الأرجنتين مع بولندا، أو فوز الأرجنتين، مع الاحتكام إلى فارق الأهداف.

كما تسمح نتيجة التعادل مع المكسيك، للأخضر بالمرور مباشرة إلى ثمن النهائي، لكن في حالة واحدة، وهي فوز بولندا على الأرجنتين.

لكن الخسارة أمام المكسيك في الجولة الثالثة، ستضع حدّا لمغامرة رفاق محمد إبراهيم كنّو في مونديال قطر.