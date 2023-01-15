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رياضة

مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني في مهمة التدارك

عمر سلامي
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مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني في مهمة التدارك
ح.م
لقطة من مباراة الجزائر وصربيا في البطولة العالمية لكرة اليد

سيكون المنتخب الجزائري لكرة اليد، مطالبا بالتدارك في ثاني خرجة له في بطولة العالم، عندما يواجه المنتخب القطري في الجولة الثانية.

ويتقابل المنتخبان الجزائري سهرة الأحد بداية من الثامنة ونصف، بمدينة كاتوفيتسي البولندية، في مباراة تدخل في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

واستهل المنتخب الجزائري مشاركته في بطولة العالم المقامة في بولونيا والسويد، بخسارة أمام صربيا، وبنتيجة 27 – 36.

وبدوره انهزم المنتخب القطري في الجولة الأولى، بنتيجة 27 -31 أمام المنتخب الألماني.

ويهدف أشبال المدرب غربي لتحقيق أول فوز لهم في المنافسة، قبل مواجهة منتخب ألمانيا في الجولة الثالثة.

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