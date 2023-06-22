مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة.. المنتخب الجزائري يحقق أول انتصار

حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة، الجاري بألمانيا واليونان.

وفاز المنتخب الوطني لكرة اليد، لأقل من 21 سنة، على منتخب ليبيا بنتيجة 27 -19 ، في إطار اليوم الثاني من دور المجموعات.

وانهزم منتخب أقل من 21 سنة في أول خرجة له في البطولة، أمام المنتخب التونسي بنتيجة 22 – 27 .

وتنتظر المنتخب الجزائري مباراة صعبة أمام ألمانيا، أمسية الجمعة بداية من الساعة الخامسة، في إطار اليوم الثالث من دور المجموعات.

وفاز المنتخب الألماني في اللقاء الأول أمام ليبيا بنتيجة 35 – 14، كما فاز في مباراته الثانية على تونس بنتيجة 46 -31.