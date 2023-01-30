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رياضة

مونديال كرة اليد.. مصر الأفضل عربيا والمنتخب الجزائري في المركز الأخير

عمر سلامي
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مونديال كرة اليد.. مصر الأفضل عربيا والمنتخب الجزائري في المركز الأخير
ح.م
المنتخب الجزائري لكرة اليد

اختتم مساء الأحد، مونديال كرة اليد، بتتويج المنتخب الدنماركي باللقب، وكان المنتخب المصري في هذه النسخة الأفضل عربيا، فيما احتل المنتخب الجزائري المركز الأخير عربيا، وما قبل الأخير في ترتيب البطولة.

واحتل المنتخب المصري المركز السابع في بطولة العالم، فيما حلّ المنتخب البحريني الثاني عربيا، عقب احتلاله المركز الـ16 في البطولة.

وجاء قطر في المركز الثالث عربيا، والـ22 في ترتيب المنتخبات المشاركة، واحتل المنتخب التونسي المركز الـ25 ، ليكون بذلك في المركز الرابع في ترتيب المنتخبات العربية المشاركة.

مونديال كرة اليد.. مصر الأفضل عربيا والمنتخب الجزائري في المركز الأخير

وحلّ منتخب السعودية في المركز الـ29 ، متقدما على منتخب المغرب الذي احتل المركز الـ30 في بطولة العالم .

وأنهى المنتخب الجزائري البطولة في المركز الـ31 ، قبل صاحب المركز الأخير أورغواي، لتبصم بذلك اليد الجزائرية على أسوء مشاركة.

وعرفت بطولة العالم التي جرت ببولونيا والسويد مشاركة 7 منتخبات عربية، وهي مصر، والبحرين، والجزائر، وتونس، وقطر، والمغرب والسعودية.

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