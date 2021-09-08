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رياضة

مونديال كلّ سنتَين.. “الفيفا” تُوضّح

الشروق الرياضي
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مونديال كلّ سنتَين.. “الفيفا” تُوضّح

تتّخذ “الفيفا” قرارا نهائيا بِشأن تنظيم منافسة كأس العالم لِكرة القدم مرّة كل سنتَين بدلا من أربعة أعوام، قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك على لسان المسؤول جياني أنفونتينو رئيس “الفيفا” في تصريحات إعلامية أدلى بها، الأربعاء.

وقال جياني أنفونتينو ردّا على سؤال حول إقامة المونديال مرّة كلّ سنتَين: “يقترب الجدول الحالي للمقابلات الدولية من نهايته في عام 2024. وعليه وبِحلول العام المُشار إليه، يجب أن تكون لدينا رزنامة جديدة. يتعيّن علينا اتخاذ قرارات عند نهاية العام الجاري”.

وكان اتحاد السعودية لكرة القدم وراء مُقترح تنظيم المونديال مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام، وهي فكرة استحسنها رئيس “الفيفا” مُؤخّرا.

لكن الأوروبيين رفضوا بِشدّة هذا المُقترح، بِحجّة كثافة المنافسات، واصطدام المونديال مع بطولة أمم أوروبا، في حال تطبيق الصّيغة الجديدة.

وعُهد عن جياني أنفونتينو أنه لا يُمانع في تجسيد أيّ مُقترح يدرّ المال بِوفرة، وتنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين فكرة مُغرية جدا لِهذا المسؤول الكروي الأصلع.

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