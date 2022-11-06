مونديال 2022.. العرب ينتفضون لِنُصرة قطر وفضح عنصرية ونفاق الغرب

انتفضت العرب بِقوّة لِدعم قطر، التي تستعدّ لِاستضافة كأس العالم في الـ 20 من نوفمبر الحالي، وإلى غاية الـ 18 من ديسمبر القادم.

وتأتي هذه المساندة في ظلّ حملة غربية شعواء، تضغط من أجل تسويد صورة البلد العربي والمُسلم الذي سيتستضيف أكبر تظاهرة للرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وكان رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو قد دعا في الأيّام القليلة الماضية الأطراف النّاقمة في المجتمعات الغربية إلى إبعاد السياسة والإيديولوجيا عن الحقل الكروي، والتمتّع بِجمالية كأس العالم نسخة قطر 2022.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذه الأيّام، وسم “أنا_عربي_وادعم_قطر”، ينتصر أصحابه للبلد العربي المسلم مُستضيف المونديال، ويُندّدون بِعنصرية ونفاق المجتمعات الغربية.