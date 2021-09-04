مونديال 2026 سيقام في موعده والتغييرات بداية من 2028

الفيفا يوضح بخصوص إقامة كأس العالم كل سنتين

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وضع الخطط الزمنية لتنفيذ المقترح السعودي الخاص بإقامة منافسات كأس العالم كل عامين بدلا من 4 أعوام.

وكان أعضاء الجمعية العمومية للفيفا وافقوا في شهر ماري الماضي على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية لدراسة جدوى تغيير نظام بطولة كأس العالم لتقام كل سنتين بدلا من كل أربع سنوات.

ولا يسعى الفيفا أن تكون بطولة كأس العالم كل عامين فحسب، بل يريد أيضا أن تقام بطولات قارية بنفس الوتيرة، ولكن في سنوات متناوبة، بحيث يكون في نهاية كل موسم منافسة كبرى على مستوى المنتخبات.

وعن موعد تنفيذ هذه الأفكار، أوضح الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال التاريخي، ورئيس منظومة التطوير الرياضي في الفيفا، أن الأمور ستبقى مستقرة حتى عام 2024 وسيتم إقامة كأس العالم 2026 أيضا، الذي تم الاتفاق بالفعل على تنظيم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا له، لذا فإن التغييرات ستأتي في عام 2028.

وأكمل فينجر في مقابلة نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “الهدف هو الاستمرار في تحسين جودة كرة القدم من خلال تحسين وتيرة المسابقات بالتوازي مع تحسين قواعد اللعبة”. ونفى المدرب الفرنسي السابق، الذي يعمل الآن على مشاريع إعادة تنظيم مسابقات المنتخبات الوطنية، أن تكون مبادراته موجهة بأهداف اقتصادية وأن وتيرتها ستكون جحيما بالنسبة للاعبين.

وأضاف: “لا، على الإطلاق، لن يكون هناك المزيد من المباريات مقارنة بذي قبل، وسيتم استدعاء اللاعبين بشكل أقل من قبل المنتخبات الوطنية، الفكرة هي تحسين جودة اللعبة والمسابقات. ولا توجد أهداف مالية وراء ذلك”.

وأردف: “وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد فترة راحة إجبارية للاعبين لمدة 25 يوما على الأقل بعد الأدوار النهائية”.

ويصر فينغر على أن التغييرات التي يدعو لها ليس هدفها مضاعفة المسابقات ولكن التركيز على المنافسات الكبرى، التي لها معنى.