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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
مونديال 2026
باقي بوخالفة
2026/07/07
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