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رياضة

مونديال 2034 بِالسعودية يُقام صيفا أم شتاءً؟

الشروق الرياضي
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مونديال 2034 بِالسعودية يُقام صيفا أم شتاءً؟

ردّ الاتحاد السعودي لِكرة القدم على التساؤلات الخاصّة بِموعد تنظيم نهائيات كأس العالم 2034، في ظلّ الحرّ الشديد والرّطوبة العالية التي تمرّ بها المنطقة الخليجية صيفا.

وقال رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، كما نقلته على لسانه وكالة الأنباء الفرنسية: “نحن مستعدّون لِقبول كلّ الاقتراحات”. وأضاف أن بلده ستجأ إلى التكنولوجيا لِتبريد الملاعب، وأيضا إلى اختيار المدن الأقلّ حرّا في فصل الصّيف.

وكان مونديال 2022 بِقطر، أوّل وآخر نسخة لِكأس العالم تُجرى شتاءً (نوفمبر- ديسمبر). بِسبب الحرّ الشديد والرّطوبة العالية صيفا بِهذا البلد الخليجي.

ونجحت قطر في توفير ملاعب مُكيّفة هوائيا، بِطريقة غير مسبوقة في تظاهرات كأس العالم.

وبِشأن السعودية، فقد سبق لها تنظيم كأس العالم أواسط عام 1989، وذلك شهرَي فيفري ومارس. كما احتضنت منافسة كأس القارات في نسخ 1992 و1995 و1997، وذلك في أشهر أكتوبر وجانفي وديسمبر، على التوالي.

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