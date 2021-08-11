مونزا الإيطالي لم يفقد الأمل في ضم آدم وناس

برلسكوني يريده في الفريق ويعرض 16 مليون يورو

يواصل نادي مونزا الإيطالي مساعيه القوية من أجل ضم الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتحويله إلى النجم الأول للنادي والمساهمة في قيادته نحو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل بعد أن كان ضيع هذه الفرصة الموسم الماضي.

وتواجد وناس على رادار العديد من الأندية منذ افتتاح سوق التحويلات الصيفية الحالية، وعلى وجه التحديد الأندية الإيطالية والتركية والفرنسية، لكن على ما يبدو فإن نادي مونزا الذي يملكه الرئيس التاريخي لنادي ميلان، سيلفيو برلسكوني، هو أكثر الأندية إصرارا على حسم صفقة وناس، رغم أنه ينشط في دوري الدرجة الثانية من منطلق أن مشروعه الرياضي طموح وينوي بناء فريق كبير خلال السنوات المقبلة.

إلى ذلك، قالت صحيفة “توتو سبور” الإيطالية إن نادي مونزا ورجلاه التاريخيان في ميلان، برلسكوني وغالياني، يريدان ضم وناس بأي ثمن ويواصلان مساعيهما لدى إدارة نابولي، مشيرة إلى أن مونزا مستعد لدفع مبلغ 16 مليون يورو من أجل نجم بوردو الفرنسي السابق، 8 ملايين يورو دفعة واحدة، والثماني ملايين المتبقية على دفعات وفي شكل حوافز ومتغيرات، ويريد نادي مونزا ضم اللاعب الجزائري لتعويض نجميه المغادرين مؤخرا، الغاني برينس بواتينغ والإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي، حيث يرى النادي الطموح بأن الدولي الجزائري قادر على أن يكون النجم الأول للنادي هذا الموسم في الدرجة الثانية، وفي المواسم المقبلة عند الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، أين يطمح مونزا ليكون رقما صعبا في معادلة الكالتشيو.

من جهة أخرى، أكد نفس المصدر بأن القرار الأول والأخير باللعب إلى نادي مونزا وفي الدرجة الثانية، يعود إلى الدولي الجزائري، إن كان يريد فعلا اللعب في الدرجة الثانية، وهو الذي وصلته الكثير من العروض من أندية الدرجة الأولى في إيطاليا، وحتى نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، لكنها لم تكن مناسبة من الناحية المادية لإدارة نابولي، الأمر الذي قد يعطل رحيل الجناح الجزائري الموهوب.